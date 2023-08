MONACO (dpa-AFX) - Neuling 1. FC Union Berlin trifft in der Gruppenphase der Champions League auf Real Madrid, den SSC Neapel und den SC Braga. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union UEFA am Donnerstag in Monaco./mj/DP/jha

