BVB in Champions League gegen Paris, AC Mailand und Newcastle

MONACO (dpa-AFX) - Vizemeister Borussia Dortmund spielt in der Gruppenphase der Champions League gegen Paris Saint-Germain, die AC Mailand und Newcastle United. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union UEFA am Donnerstag in Monaco./mj/DP/jha

