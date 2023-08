MozzyStop Insektenschutz neu definiert

Liverpool, England (ots/PRNewswire) - Kingnature, ein führendes Unternehmen für

natürliche Gesundheitsprodukte, und LivFul, Inc., ein Innovator in den Bereichen

Life Science und Insektenschutzmittel, schließen sich zusammen, um MozzyStop,

ein Repellent der nächsten Generation, in der Schweiz und in Deutschland

einzuführen. MozzyStop ist eine bahnbrechende, familienfreundliche Lotion,

welche die Anwender mit ihrer unübertroffenen Kombination aus langer

Schutzdauer, klassenbestem Sicherheitsprofil, angenehmem Gefühl und dezentem

Duft in ihren Bann ziehen wird. Machen Sie sich bereit für ein neues Erlebnis

mit Insektenschutzmitteln, das Sie wirklich genießen werden.



Angesichts der Zunahme der Lyme-Krankheit in der Schweiz ist der Bedarf an einem

Abwehrmittel, das dauerhaften und effektiven Schutz vor Zecken und Mücken

bietet, heute wichtiger denn je. MozzyStop, das auf der bahnbrechenden

STAYTEC(TM)-Technologie von LivFul und IR3535® basiert, ist eine zeitgemäße

Lösung, um Sie und Ihre Lieben zu schützen.