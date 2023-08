Green, Low-carbon and High-quality Development Conference 2023 wird in Yantai abgehalten

YANTAI, China, 31. August 2023 /PRNewswire/ -- Am 29. August wurde in der Stadt Yantai in der ostchinesischen Provinz Shandong die „Green, Low-carbon and High-quality Development Conference 2023" eröffnet. Mehr als 500 Gäste aus verschiedenen Sektoren kamen in der schönen Küstenstadt zusammen, um über Freundschaft, Entwicklung und Zukunftsperspektiven zu diskutieren, wobei das Thema der grünen, kohlenstoffarmen und qualitativ hochwertigen Entwicklung im Mittelpunkt stand, wie das Nachrichtenbüro der Volksregierung von Yantai mitteilte.

Auf der Konferenz wurden der „Report on the Development of Green Trade in China" und das „White Paper on the Development of Clean Energy Industry in China" veröffentlicht. Im Rahmen der Konferenz unterzeichnete das China-Norway International Cooperation Center einen Vertrag vor Ort; die International Marine Carbon Sink Industry Organization and Green Technology Investment Alliance wurde offiziell gegründet; die Entwicklungs- und Reformkommission der Provinz Shandong förderte mehrere Großprojekte; 33 Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 519,78 Milliarden Yuan wurden unterzeichnet.