NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial ist am Donnerstag nach anfänglichen Gewinnen ins Minus gerutscht. Zuletzt verlor der US-Leitindex 0,15 Prozent auf 34 835,39 Punkte, womit die jüngste Erholungsserie erst einmal ein Ende fand. Vor dem am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht, der großen Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed hat, scheuen die Anleger offenbar zunehmend das Risiko./gl/he

