Wirtschaft Unionsfraktion will Strom- und Unternehmenssteuern senken

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Unionsfraktion im Bundestag legt mit der sogenannten "Sauerländer Erklärung" ein Konzept zur Entlastung von Unternehmen sowie Bürgern und zur Ankurbelung der schwächelnden Wirtschaft vor. "Unser Ziel ist ein Strompreis unter 20 Cent pro Kilowattstunde (inklusive aller Steuern und Abgaben)", heißt es in dem Entwurf, der am Donnerstagabend verabschiedet werden soll und über den die "Welt" (Freitagausgaben) berichtet.



"Die Stromsteuer muss dazu sofort auf das gesetzliche EU-Minimum von 0,05 Cent pro Kilowattstunde sinken, die Netzentgelte wollen wir halbieren. Zudem brauchen wir einen Quantensprung beim Netzausbau, dem Bau neuer Gaskraftwerke und Ausbau Erneuerbarer Energien." Erneut kritisieren die Unionsparteien in der Erklärung den Ausstieg aus der Kernenergie.