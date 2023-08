alfaview begrüßt Vorschlag von Microsoft im Streit um Teams-Koppelung, sieht aber weiterhin erheblichen Nachbesserungsbedarf (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Der Anbieter der Videokonferenzlösung alfaview begrüßt die

heute von Microsoft angekündigten (https://blogs.microsoft.com/eupolicy/2023/08/

31/european-competition-teams-office-microsoft-365/) ersten Schritte, mit denen

das Unternehmen wettbewerbsrechtliche Bedenken in Europa adressieren möchte.

Indessen sieht alfaview noch erheblichen Nachbesserungsbedarf bei den

Zugeständnissen.



Hintergrund





Mit Blick auf das aktuell vor der Europäischen Kommission laufendeKartellermittlungsverfahren (https://alfaview.com/de/alfaview-begruesst-wettbewerbsverfahren-der-europaeischen-kommission-wegen-microsofts-buendelung-von-teams-und-office/) hat Microsoft heute neue Lizensierungsbedingungen für seineunterschiedlichen Versionen der Office-Produktreihe sowie seinerVideokonferenzsoftware Teams veröffentlicht. Die Zugeständnisse seheninsbesondere folgende drei Änderungen vor:1. Im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und der Schweiz gliedert MicrosoftTeams zukünftig aus der Office-Produktreihe aus. Neukunden müssen Teams dannals separates Produkt beziehen, für monatlich 5 EUR. Diese Änderung betrifftallerdings ausschließlich das Segment der Enterprise-Kunden(Großunternehmen). Im Bereich der Business-Kunden bleibt es bei einemparallelen Angebot von Office-Versionen, die Teams bereits enthalten. Hiergibt es zukünftig lediglich Versionen ohne Teams, die geringfügig billigersind als das Produktbündel aus Office und Teams.2. Tausende Bestandskunden im Enterprise-Segment, die den Schwerpunkt vonMicrosofts Geschäfts ausmachen und denen zuvor Office und Teams nur alsProduktbündel lizenziert wurde, können sich nun entscheiden, auf Teams zuverzichten. Sie erhalten dann einen Preisnachlass von 2 EUR pro Lizenz/Monatfür Office.3. Zudem hat Microsoft angekündigt, die Interoperabilität der Office-Produkteund Softwarelösungen, die mit Teams konkurrieren (z. B. alfaview), zuverbessern.Bewertung der Zugeständnissealfaview begrüßt die proaktiven Bemühungen von Microsoft, sich zukünftigkartellrechtskonform zu verhalten. Es ist ein gutes Zeichen, dass die Bedenkenaus dem Markt - u. a. von alfaview - offenbar ernst genommen werden und nachlangem Stillstand endlich Bewegung in das Verfahren kommt.Allerdings ist bedauerlich, dass Microsoft weit hinter dem Möglichen undwettbewerbsrechtlich Angezeigten zurückbleibt. Während die Schritte in dierichtige Richtung gehen und grundsätzlich den richtigen Ansatz verfolgen,bleiben Bereiche, in denen aus Sicht von alfaview der Wettbewerb erheblich