Palantir-Papiere fielen nach einer Abstufung der Bank Morgan Stanley um acht Prozent. Für Analyst Keith Weiss ist in dem Aktienkurs mittlerweile ein Übermaß an Optimismus hinsichtlich des Potenzials im Zusammengang mit dem Thema Künstliche Intelligenz eingepreist. Zudem bestehe das Risiko, dass auch die Geschäfte mit Regierungen ein Nachlassen der Umsatzdynamik nicht verhindern könnten.

Microsoft -Aktien traten auf der Stelle. Der Softwarekonzern macht ein Zugeständnis in der EU-Wettbewerbsuntersuchung zu seinem Bürosoftware-Geschäft. Die Programmpakete des Konzerns sollen in Europa von Oktober an ohne den Kommunikationsdienst Teams günstiger zu haben sein.

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat die Vorsicht vor dem am Freitag zur Veröffentlichung anstehenden Arbeitsmarktbericht die Hoffnung auf eine Zinspause der heimischen Notenbank etwas in den Hintergrund gedrängt. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial rutschte am Donnerstag nach einem freundlichen Start sukzessive ab und notierte zuletzt 0,07 Prozent im Minus bei 34 865,13 Punkten. Derweil behauptete der marktbreite S&P 500 einen Kursanstieg von 0,20 Prozent auf 4524,00 Punkte. Der technologielastige und daher besonders zinssensible Auswahlindex Nasdaq 100 gewann noch 0,57 Prozent auf 15 550,04 Zähler.

