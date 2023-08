Baseus Herbst 2023 Produkteinführung in Berlin

Baseus ist eine Unterhaltungselektronikmarke, die 2011 unter dem Motto „ Simple for More " gegründet wurde und nahtlos praktische, ästhetische Produkte für junge Tech-Enthusiasten entwickelt.

Die Ohrhörer der Baseus Eli Sport 1-Serie sind tragbare Open-Ear-Wearables mit Luftleitung, die an den Ohren hängen, ohne dass die Ohrstöpsel in den Gehörgang eindringen, was eine bequeme Passform bietet. Sie verfügen über eine 16,2 mm große Verbundstoffmembran, die eine erstaunliche Klangqualität liefert, sowie einen Deep-Bass-Boost-Algorithmus , zwei Umhängebänder für den täglichen Gebrauch und eine Workout-Routine. Sie sind außerdem als IPX4 eingestuft und damit schweißresistent für Sportaktivitäten.

Baseus allererste Produkteinführung in Berlin, Deutschland, mit seinen neuesten innovativen Produkten unter dem Slogan der Marke „ Simple for More ".

