ATLANTA, 31. August 2023 /PRNewswire/ -- Yang Dongsheng, CEO und Chairman von XCMG Machinery („XCMG", SHE:000425), besucht das Forschungs- und Entwicklungszentrum, Fabriken, Absatz- und Betriebszentren des Konzerns in den USA, in Mexiko und Brasilien und steht fest zu seinem internationalen Entwicklungsprinzip mit der Zuversicht, die Lieferkettenzusammenarbeit in den USA voranzutreiben und die ortsgebundene Entwicklung in Nord-, Mittel- und Südamerika weiter zu fördern.

In den USA betont Yang wie wichtig es ist, gemäß den höchsten Standards und unter Einhaltung der Vorschriften zu arbeiten sowie Teil der Gemeinschaften zu werden, um sich zusammenzuschließen, zusammenzuarbeiten und Schwierigkeiten zu überwinden, mit dem Ziel, größere Werte für Kunden vor Ort zu schaffen.