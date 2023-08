Leistungsbereitschaft - Ein lohnendes Thema

Straubing (ots) - Lange hat die Union nach ihrer Rolle in der Oppositiongesucht. Merz' Auftritt am Donnerstag am Rande der Klausur der Spitze derUnionsfraktion hat gezeigt: Er hat Tritt gefasst. Er hat sich sachlich mit denAmpel-Beschlüssen aus Meseberg auseinandergesetzt und seine Kritik vorgetragen.Er hat schlüssige Argumente gegen den von der SPD-Fraktion und den Grünengeforderten Industriestrompreis angeführt. Und er hat eine Wachstums- undKlimaschutzpolitik aus einem Guss gefordert. Jene, die in der Union mit Blickauf die Kanzlerkandidatur mit den Hufen scharren, müssen erkennen: Abschreibensollten sie Merz noch nicht.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/122668/5592685OTS: Straubinger Tagblatt

