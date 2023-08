Intel ziehen an - Sieht sich auf gutem Weg zu Quartalszielen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Intel haben am Donnerstag nach Aussagen zur laufenden Geschäftsentwicklung um bis zu knapp drei Prozent angezogen. Zuletzt stand noch ein Plus von 1,7 Prozent zu Buche, womit die Titel gleichwohl ihre vorangegangene Lethargie abschüttelten und zu den besten Werten im Dow Jones Industrial zählten. Mit einem Jahresgewinn von fast einem Drittel stehen sie auch für diesen Zeitraum im Index-Ranking weit vorn.

Der Halbleiterhersteller sei dank eines freundlicheren PC-Marktes auf einem guten Weg, die Ziele für das laufende Quartal zu erreichen, sagte Konzernchef Pat Gelsinger auf einer von der Deutschen Bank ausgerichteten Konferenz der Technologiebranche. Im Juli hatte Intel einen Quartalsumsatz von 13,9 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt und die damalige durchschnittliche Analystenschätzung von 13,3 Milliarden Dollar damit klar übertroffen./gl/he