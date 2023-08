Qianhai, Shenzhen, setzt neue Maßstäbe für internationale juristische Dienstleistungszentren

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Im September sind zwei Jahre seit derVeröffentlichung des Plans zur umfassenden Vertiefung der Reform und der Öffnungder Kooperationszone Qianhai Shenzhen-Hongkong für die moderneDienstleistungsbranche (der Qianhai-Plan) vergangen und der internationaleRechtsdienstleistungsbezirk Qianhai Shenzhen-Hongkong öffnet seine Türen zurWelt noch weiter.In einem kürzlich erfolgten Schritt nahm das Handelsministerium von China die"Entwicklung des internationalen juristischen Dienstleistungsbezirks QianhaiShenzhen-Hongkong" in die Prioritätenliste für Pilot-Freihandelszonen(2023-2025) auf, dabei liegt ein besonderer Fokus auf Schlüsselinitiativen imGebiet Qianhai-Shekou. Seit seiner Eröffnung im Januar 2022 hat derinternationale juristische Dienstleistungsbezirk Qianhai Shenzhen-Hongkong 182juristische Dienstleistungsunternehmen in sechs unterschiedlichen Kategorienangezogen. Insbesondere ist Qianhai die einzige Region in Guangdong, dieautorisiert ist, um gemeinsame Operationen chinesischer und ausländischerAnwaltskanzleien anzuführen. 7 Joint Ventures wurden von Anwaltskanzleien ausGuangdong, Hongkong und Macao innerhalb von China gegründet und wählten gemäßder Aufsichtsbehörde der Kooperationszone Qianhai Shenzhen-Hongkong für diemoderne Dienstleistungsbranche Qianhai als ihren Sitz.Der internationale juristische DienstleistungsbezirkQianhai Shenzhen-Hongkongverfügt über ein umfassendes System für die Beilegung von Handelsstreitigkeiten,das sowohl den Mechanismus der "gerichtlichen Endkontrolle" des Supreme People'sCourt (SPC) als auch den Mechanismus der "Endgültigkeit vonEinzelfall-Schiedsverfahren" des Shenzhen Court of International Arbitration(SCIA) beinhaltet. Die vom SCIA in Qianhai etablierten Schlichtungsregeln undMechanismen stimmen nahtlos mit globalen Standards überein.Chi Wenhui, stellvertretender Leiter der Abteilung für internationaleKooperation und Entwicklung beim SCIA, teilte in einem Interview mitJournalisten das Folgende mit: "Dieses Jahr markiert den 13. Jahrestag derKooperationszone Qianhai Shenzhen-Hongkong für die moderneDienstleistungsbranche, den zweiten Jahrestag des Qianhai-Plans und den 40.Jahrestag des SCIA. Als erste internationale Schlichtungsstelle im GroßraumGuangdong-Hongkong-Macao spiegelt das SCIA die Ergebnisse der Reformen undÖffnungsbemühungen von China sowie die Entwicklung der SonderwirtschaftszoneShenzhen wider. Nach unserer Gründung in Qianhai erreichte unserGesamtstreitwert der Schiedsverfahren im Jahr 2022 eine beachtliche Summe inHöhe von127,2 Milliarden Yuan. Dieser Wert belegte den ersten Platz in Asien und