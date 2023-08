Revival Gold schließt Rückkauf von Lizenzgebührenbeteiligung ab

Toronto, ON - 31. August 2023 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) („Revival Gold“ oder das „Unternehmen“ - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold ...), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen den zuvor angekündigten Rückkauf einer NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 1 % für 16 Schürfrechte (die „HAI- und Gold Bug-Schürfrechte“) abgeschlossen hat, die etwa 133 ha innerhalb des 5.800 ha großen Projektgebiets Beartrack-Arnett von Revival Gold umfassen.

Revival Gold hat für den Rückkauf der NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 1 % für die HAI- und Gold Bug-Schürfrechte Folgendes geleistet:

- Barzahlung in Höhe von 75.000 CAD; und

- 200.000 Stammaktien von Revival Gold (die „Aktien“), wobei diese Aktien folgende Haltefristen ab dem Abschlussdatum aufweisen: (i) 66.666 Aktien können nach vier Monaten gehandelt werden; (ii) 66.667 Aktien können nach zwölf Monaten gehandelt werden; und die restlichen 66.667 Aktien können nach 18 Monaten gehandelt werden.

Das Unternehmen hat in Verbindung mit dem Rückkauf der NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 1 % alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange, erhalten.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen. Das Unternehmen baut das Goldprojekt Beartrack-Arnett im US-Bundesstaat Idaho aus.

Beartrack-Arnett ist der größte ehemalige Goldproduktionsbetrieb in Idaho. Das Projekt profitiert von einer umfangreichen bestehenden Infrastruktur und war Gegenstand einer vor kurzem durchgeführten Vormachbarkeitsstudie, die sich mit der möglichen Wiederaufnahme der Goldproduktion im Tagebau mit Haufenlaugung befasste.

Seit der Neuzusammensetzung der Konzessionsflächen bei Beartrack-Arnett im Jahr 2017 konnte Revival Gold eine der größten Neuentdeckungen von Gold in den Vereinigten Staaten in den letzten zehn Jahren verbuchen. Der Mineralisierungstrend bei Beartrack hat eine Länge von mehr als fünf Kilometer und ist in Streichrichtung und in der Tiefe offen. Die Mineralisierung bei Arnett ist in allen Richtungen offen.