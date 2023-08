Experlogix Digital Commerce expandiert nach Nordamerika

Die Plattform, die seit Ende Juni 2023 in Nordamerika verfügbar ist, beinhaltet eine umfassende Palette von B2B-Handelslösungen, die entwickelt wurden, um Unternehmen Lösungen zur Verfügung zu stellen, mit denen sie Backend-Prozessen optimieren und ansprechendere Kundenerlebnisse schaffen können, während sie ihre Omnichannel-Präsenz ausbauen. Experlogix Digital Commerce wurde für die Unterstützung nordamerikanischer Unternehmen optimiert und ist ab sofort für Partner zum Verkauf verfügbar.

Experlogix Digital Commerce, ehemals Aphix Software, kann auf eine lange Erfolgsgeschichte für Unternehmen in der EMEA-Region (Europa, Naher Ostern und Afrika) und weltweit zurückblicken. Digital Commerce ermöglicht es Unternehmen, E-Commerce-Apps, WebShops und mobile Lösungen einfach zu starten und zu verwalten. Die Software lässt sich nahtlos in zahlreiche ERP-Lösungen integrieren, sodass Klienten Produkt- und Preisinformationen in Echtzeit für ihre Kunden bereitstellen können.

„Da die Investitionen in B2B-E-Commerce-Technologien weiter steigen, besteht mehr denn je der Druck, außergewöhnliche, personalisierte Erlebnisse während der gesamten Kundenerfahrung zu liefern", sagt Experlogix CEO Bill Fox. „Unsere Digital Commerce Plattform stattet Unternehmen mit den Tools und Daten aus, die sie benötigen, um die Erwartungen ihrer Kunden zu übertreffen und ihre Verkaufsstrategien für eine zunehmend Omnichannel-Welt zu optimieren."

Experlogix Digital Commerce umfasst hochmoderne E-Commerce-Lösungen, Bestandsverwaltungssysteme und Analysetools, die den Kunden den nötigen Einblick geben, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Software bietet eine sofortige Integration mit ERP-Systemen wie SAP Business One, Microsoft Dynamics und Sage.

„Wir glauben an die Kraft der Digital-Commerce-Technologie, um das Wachstum voranzutreiben und nahtlose Erfahrungen für Unternehmen und ihre Kunden zu schaffen", sagt Graham O'Rourke, General Manager von Experlogix Digital Commerce. „Wir optimieren unsere Lösungen weiterhin für Unternehmen in Nordamerika und haben kürzlich die Möglichkeit hinzugefügt, die Umsatzsteuer in den USA und Kanada zu berechnen, sowie Funktionen für die Kundenerfahrung wie unsere neue einseitige Kasse."

Um Kunden in Nordamerika zu unterstützen, hat Experlogix Funktionen hinzugefügt, um nordamerikanische und kanadische Kunden bei der Datumsformatierung und der Steuerberechnung durch eine Integration mit Avalara Avatax zu helfen. Digital Commerce wird weiterhin für einen globalen Kundenstamm entwickelt, um es Unternehmen zu erleichtern, Omnichannel-Einkaufserlebnisse zu schaffen, in neue Märkte zu expandieren und den Kaufprozess für ihre Kunden zu vereinfachen.

Wir freuen uns darauf, Kunden in Nordamerika bei der Erweiterung ihrer Handelspräsenz zu unterstützen, und suchen auch nach Partnern, die daran interessiert sind, ihr Lösungsportfolio um Digital Commerce zu erweitern.

Kontaktieren Sie uns , um mehr über den Einstieg in Digital Commerce zu erfahren.

Informationen zu Experlogix Digital Commerce

Experlogix Digital Commerce ist eine Reihe von preisgekrönten Multichannel-E-Commerce-, Mobile-Apps- und E-Procurement-Lösungen, die globalen Unternehmen dabei helfen, ihre Wachstums- und Effizienzziele zu erreichen. Unsere erstklassigen SaaS-Lösungen bieten Echtzeit-Integration mit ERP-Systemen und verbinden sich nahtlos mit führenden digitalen Marktplätzen und erweitern damit das Online-Umsatzpotenzial. Experlogix Digital Commerce hilft Unternehmen, schneller zu wachsen und intelligenter zu verkaufen.

