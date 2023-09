Persistent wird in der Bewertung der Payments IT Services PAEK Matrix für 2023 von der Everest Group als Marktführer angeführt

Anerkannt für differenzierte Branchenbeschleuniger, tiefgehendes Fachwissen, ein umfassendes Partnernetzwerk und strategische Investitionen

SANTA CLARA, Kalifornien, und PUNE, Indien, 01. Sept 2023 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT), ein globaler Anbieter von Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, wurde in der Bewertung derPayments IT Services PAEK Matrix für 2023 der Everest Group als Marktführer anerkannt. Diese Anerkennung spiegelt die differenzierte Expertise von Persistent in der Zahlungsbranche wider, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Infrastruktur mit schnellen, flexiblen und sicheren Zahlungslösungen zu modernisieren.