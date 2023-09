COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu russisches LNG für Europa:

"Anderthalb Jahre nach Beginn des Krieges führt die EU mehr flüssiges Erdgas aus Russland ein als davor - und füllt damit die Kriegskasse von Präsident Wladimir Putin. Der Befund zeigt zweierlei: zum einen, wie schwer es manchen EU-Staaten fällt, sich aus der Energieabhängigkeit vom großen Nachbarn im Osten zu lösen. Und zum anderen zeigt er erneut, wie löchrig das Sanktionsnetz der EU ist. Ungarn etwa deckt nach wie vor fast seinen gesamten Bedarf an Öl und Gas sogar über Pipelines aus Russland. Wie wohlfeil klingt also im Nachhinein die Kritik an der deutschen Abhängigkeit von der Nord-Stream-Röhre, die vor einem Jahr abgedreht wurde. Die enormen Anstrengungen, trotzdem die Wohnungen nicht kalt werden zu lassen, haben sich im Rückblick gelohnt - wenn auch um den Preis neuer Abhängigkeiten. Von Preisschwankungen auf dem Weltmarkt zum Beispiel."/yyzz/DP/he