Am ersten Tag der Klausur hatte Merz deutlich gemacht, dass die Spitze der Unionsfraktion Deutschland angesichts der schlechten Wirtschaftslage mit einer Investitionsoffensive für Wirtschaft, Klima und Energie aus der Krise führen will. Die Antworten auf die Krise dürften "nicht nur einseitig auf den Klimawandel setzen", sondern müssten "Wirtschaft, Energie und Klima zu einer Einheit verbinden und dies auch als Einheit verstehen", sagte Merz, der auch CDU-Vorsitzender ist./bk/DP/jha

SCHMALLENBERG (dpa-AFX) - Die Spitze der Unionsfraktion im Bundestag setzt ihre zweitägige Klausur in Schmallenberg im Sauerland an diesem Freitag mit Diskussionen über die Außen- und Sicherheitspolitik fort. Als Gast wird in der Heimatregion von Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) der Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München, Carlo Masala, erwartet. Zum Abschluss wollen Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt die Öffentlichkeit über die Beratungen hinter verschlossenen Türen informieren.

