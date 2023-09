FDP-Vize Vogel fordert 'wirklich flexibles Renteneintrittsalter'

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Vizechef Johannes Vogel hat "ein wirklich flexibles Renteneintrittsalter nach schwedischem Vorbild" gefordert. Diese "überfällige Modernisierung" müsse endlich angegangen werden, sagte Vogel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Freitag). In Schweden verblieben die Menschen im Schnitt am längsten in Europa im Berufsleben. Dabei gelte die Regel: "Du entscheidest selbst, wann Du in Rente gehst - und je später Du gehst, desto mehr Rente bekommst Du. Das ist fair. Das brauchen wir auch für Deutschland."

Im Koalitionsvertrag sei vereinbart, darüber einen gesellschaftlichen Dialog zu führen. Dieser Diskurs müsse jetzt beginnen, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion.