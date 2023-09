In der ersten Hälfte des Jahres 2023 war das internationale politische und wirtschaftliche Umfeld weiterhin wechselhaft und komplex, während sich Chinas Wirtschaft leicht erholte. Angesichts des komplexen makroökonomischen Umfelds hat Fosun seine Bemühungen verstärkt, sich auf den Haushaltskonsum als vorrangigen Sektor zu konzentrieren und auf die Entwicklung von Kerngeschäften zu setzen, in denen Fosun klare Wettbewerbsvorteile hat, wobei das Gesamtgeschäft der Gruppe ein stetiges Wachstum aufwies. Während des Berichtszeitraums erzielte die Gruppe einen Gesamtumsatz von 97,06 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 10,9% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die vier Kern-Tochtergesellschaften Yuyuan, Fosun Pharma, Fidelidade und Fosun Tourism Group (FTG) verbesserten ihre Produkte und Dienstleistungen weiter und erzielten einen Gesamtumsatz von 70,76 Mrd. RMB, was einem Anstieg von 12,4% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Der Schlüsselindikator, der die operative Leistungsfähigkeit des Unternehmens widerspiegelt - der Gewinn aus dem Industriebetrieb - erreichte 3,37 Mrd. RMB, was einem Anstieg von 5,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Rechnet man den Gewinn der veräußerten Unternehmen (einschließlich der noch nicht abgeschlossenen Transaktionen) heraus, so ergibt sich ein deutlicher Anstieg von 66% gegenüber dem Vorjahr. Der den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbare Gewinn des Konzerns belief sich im Berichtszeitraum auf 1,36 Mrd. RMB.

Mit der Erholung des Inlandsverbrauchs und der Lockerung der weltweiten Reisebeschränkungen haben die Kernindustrien von Fosun die Chance der wirtschaftlichen Erholung genutzt. So stieg der Umsatz von Yuyuan im Vergleich zum Vorjahr um 21,86% auf 27,44 Mrd. RMB. FTG steigerte seinen Umsatz im Jahresvergleich um 38,7% auf 8,90 Mrd. RMB und erwirtschaftete Gewinne.

Darüber hinaus haben Tochtergesellschaften in verschiedenen Segmenten ihren Einsatz in Pionierbereichen beschleunigt, um das Wachstum mit hochwertigen Ressourcen zu fördern. In der ersten Jahreshälfte haben die Anträge für mehrere innovative Produkte (Indikationen) von Fosun Pharma die Phase der Zulassung vor der Markteinführung erreicht; der Aufbau des Grand Yuyuan hat sich beschleunigt; Club Med hat eine neue Produktlinie für städtische Resorts Club Med Urban Oasis auf den Markt gebracht. Es wird erwartet, dass das Nanjing Resort und das Taicang Alps Resort bald eröffnet werden; das 20.000-Tonnen-Lithiumhydroxid-Projekt von Hainan Mining wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2024 abgeschlossen und in Betrieb genommen.