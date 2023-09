Nachdem der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen bei 151,9440 JPY im Oktober letzten Jahres sein vorläufiges Hoch markiert hatte, kam es zu einem Abschwung ausgehend von dem Horizontalwiderstand um 147,6700 JPY auf 127,2150 JPY bis Anfang dieses Jahres. Was folgte, war eine steile Aufholjagd bis auf insgesamt 147,3750 JPY im Laufe dieser Woche. Damit hat das Paar per Saldo die unlängst vorgestellte Long-Strategie vollkommen abgearbeitet, sodass nun Gewinne vom Tisch genommen werden können. Was jetzt folgen dürfte, ist eine dreiwellige Korrekturbewegung zurück auf die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung.

Fünfwelligen Impuls gesetzt