FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem US-Arbeitsmarktbericht dürften positive Vorgaben aus China den Dax am Freitag zunächst wieder in Richtung der Marke von 16 000 Punkten schieben. Am ersten Handelstag im September signalisierte der X-Dax für den Leitindex ein Plus von 0,19 Prozent auf 15 977 Punkte. Das Kursbarometer der Eurozone, der EuroStoxx 50 , wurde eine Stunde vor Handelsbeginn auch etwas höher erwartet.

Am Vortag war der Dax erstmals seit drei Wochen über 16 000 Punkte gestiegen, hatte sich am Ende des Tages aber nicht darüber gehalten. Die runde Marke bleibt also eine hohe Hürde. Gleichwohl sieht es auf Wochensicht gut aus für den Dax: Gemessen an der aktuellen Indikation würde die Bilanz mit einem Anstieg um etwas mehr als zwei Prozent positiv ausfallen.