Vom All Time High bei 115,40 Euro am 19. November 2021 entwickelte sich der Kursverlauf bis zum 4. November 2022 auf das partielle Tief bei 41,32 Euro. In der Spitze entspricht dies einem Verlust von 64 Prozent. Auf Höhe dieses Niveaus wurde beispielsweise auch der Corona bedingte Sell-off Mitte März 2020 gehandelt. Der erste Erholungsversuch vom partiellen Tief endete Anfang Februar 2023 im Widerstandsbereich rund um das Level von 65,00 Euro. Der Kurs sackte erneut bis zum Supportbereich bei 44,39 Euro ab und drehte sich Ende Mai 2023 in Form einer „V“-förmigen Erholung nach oben. Der dabei gebildete Aufwärtstrend hat sich erneut am Level von 65,00 Euro festgefahren und startet aktuell einen zweiten Erholungsversuch. Wird diese Widerstandszone aktuell überwunden, könnte die Erholung mittelfristig bis zur Marke von 80,24 Euro erfolgen. Fundamental betrachtet wird im Geschäftsjahr 2025 wieder mit einem Gewinn von 3,91 Euro geplant, was das erwartete KGV 2025 auf aktuell 15,77 drückt. Im Vergleich zu den vergangenen KGVs erscheint dieser Wert als außergewöhnlich günstig.

Puma SE (Tageschart in Euro) Tendenz: