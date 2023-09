QUANTRON und Ballard Power Systems bringen H2-Brennstoffzellen-Fahrzeuge auf den Markt

Augsburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -



- Ballard, ein Marktführer für PEM-Brennstoffzellensysteme, und die Quantron AG,

deutscher Spezialist für nachhaltigen Personen- und Gütertransport, entwickeln

in einer Technologie-Partnerschaft seit September 2021 emissionsfreie

wasserstoff-elektrische Nutzfahrzeugplattformen

- Der Heavy-Duty Lkw QUANTRON QHM FCEV und der Light-Truck QUANTRON QLI FCEV

sind die ersten Beispiele dieser fruchtbaren Zusammenarbeit - beide führend in

Reichweite und technischer Ausstattung

- Der QUANTRON QLI FCEV ist ein Bestseller und Technologieführer im

Brennstoffzellenmarkt für leichte Nutzfahrzeuge bis 7,5 t

- Fünf wasserstoffbetriebene Leichttransporter wurden bereits an einen

europäischen Kunden ausgeliefert



Die Partnerschaft zwischen Ballard Power Systems, weltweit führend im Bereich

Brennstoffzellentechnologie, und der Quantron AG (http://www.quantron.net/) ,

Spezialist für nachhaltigen Personen- und Gütertransport, geht in die nächste

Phase. Seit der Bekanntgabe der strategischen Technologiekooperation im

September 2021 haben die beiden Unternehmen branchenführende Entwicklungen auf

den Weg gebracht. Gemeinsam haben sie ihre ersten wasserstoffelektrischen

Fahrzeuge ausgeliefert, die das Know-how von QUANTRON in der Fahrzeugtechnik mit

der hochmodernen Brennstoffzellentechnologie von Ballard vereinen.