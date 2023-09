Ein kamerunischer Student der Peking-Universität und ein besonderer Antwortbrief

Joseph Olivier Mendo'o aus Kamerun ist derzeit ein internationaler Student an der chinesischen Peking-Universität. 2021 beteiligte er sich im Namen von ausländischen Studierenden der Peking-Universität und internationalen Jugendleitern in China an der Ausarbeitung von zwei Briefen an Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei (KP) Chinas Xi Jinping. Mit diesen beiden Briefen wollten sie zum 100. Jahrestag der Gründung der KP Chinas gratulieren und gleichzeitig Xi Jinping ihre Gedanken und Erfahrungen mitteilen.

Sie hatten nicht erwartet, dass Xi Jinping tatsächlich antworten würde, ganz zu schweigen davon, dass der Antwortbrief so schnell kommen würde.

„Das ist sein Antwortbrief an uns ausländische Studierende der Peking-Universität. Ich bin nach China gekommen, um China zu verstehen und ich bin mit vielen Fragen hergekommen. Dieser Brief hat mir eine vorläufige Antwort gegeben. Wie er hier zum Beispiel schreibt, wenn man das heutige China verstehen möchte, muss man zuerst die KP Chinas verstehen. Und hier erklärt er, dass einmal sehen besser ist als 100-mal hören. Diese zwei Punkte haben mich tief beeindruckt und sind für mich von großer Bedeutung", erklärte Mendo'o ernst mit dem Antwortbrief in der Hand.

Um mehr über das wahre China zu erfahren, besuchte Mendo'o viele Orte in China, unter anderem Jiangxi, Guizhou, Hebei, Ningxia, Shanghai, Suzhou und Sichuan. Am meisten beeindruckte ihn das Dorf Shenshan in der Provinz Jiangxi. In diesem Dorf gab es früher nicht einmal 210 Einwohner. Als Xi Jinping dort zu Besuch war, sagte er den Einwohnern, sie sollten nicht aufgeben und hart kämpfen. Heute hat das Dorf nicht nur neue Wege nach draußen, sondern auch E-Commerce entwickelt.

„Ich interessiere mich sehr für Xis Regierungsführung und bewundere sie auch, besonders die Beseitigung der Armut, weil das in Afrika immer noch ein großes Problem ist. Warum konnte China die Armut beseitigen? Wie kann Afrika das auch schaffen? Ich komme aus Afrika, deshalb möchte ich die Probleme Afrikas lösen. Ich bin zum Lernen gekommen, speziell über das Konzept der ‚gezielten Armutsbekämpfung' von Xi Jinping. Ich möchte wissen, wie es genau funktioniert, wie gezielt es ist und was für eine Reaktion die Bewohner darauf haben." Joseph Olivier Mendo'o hat eine klare Frage vor Augen. Wie kann man in China, einem Staat mit mehr als 1,4 Milliarden Menschen, bei jeder Entscheidung die Interessen der Menschen immer an die erste Stelle setzen? Das findet er erstaunlich. Er wird weiterhin versuchen, China zu verstehen.

