Wirtschaft Dax startet leicht im Minus - US-Arbeitsmarktbericht im Blick

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag mit einem kleinen Minus in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Kurz vor 9:30 Uhr stand der Index bei rund 15.935 Punkten und damit weniger als 0,1 Prozent im Minus.



Mit Volkswagen, den beiden Porsche-Titeln und BMW tummelten sich vor allem Autobauer am Ende der Kursliste, die branchenweit nach Angaben des Ifo-Instituts vom Morgen immer häufiger über nachlassendes Geschäft klagen. "16.000 bleibt im Moment ein Kursniveau, an dem verstärkt Gewinnmitnahmen einsetzen", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners am Freitagmorgen das Handelsgeschehen: "Gleichzeitig gibt es aber nur ein Stück unterhalb der 16.000 nachhaltiges Kaufinteresse. Und das macht es im Moment schwer, die 16.000 nachhaltig zu überwinden."