DAX weiter unter 16.000 Punkten

Es könnte nun ein weiterer Rücklauf stattfinden, wobei sich die Abwärtsdynamik im DAX bei einem Kursrutsch unter 15.900 Punkte verstärken könnte. Die nächsten Anlaufmarken auf der Unterseite wären dann 15.800 und 15.700 Punkte. Gelingt dem DAX doch noch ein Ausbruch über den Widerstand bei 16.000 Punkten, wären die nächsten Zielmarken auf der Oberseite die Marken von 16.100 und 16.200 Punkten.

Am heutigen Freitag stehen vor allem die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten im Fokus, die um 14:30 Uhr publiziert werden. Am Vormittag um 09:55 Uhr wird zudem noch der deutsche Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe für August publiziert. Um 16:00 Uhr folgt in den USA der ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe für August. Es wird hier ein Wert von 47,0 Punkten erwartet, wobei Werte unter 50 Punkten auf eine nachlassende Wirtschaftsaktivität hindeuten.