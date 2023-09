Geldverdienen mit Uran-Aktien! Irre Investment-Chance Dank grüner Stromnachfrage

Liebe Leserinnen und Leser,

das Interesse an der Kernenergie steigt, und die Uranpreise haben den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr erreicht. Dies bietet Anlegern, die darauf wetten, dass die weltweite Sorge um den Klimawandel die Nachfrage nach dieser Energiequelle ankurbeln wird, eine tolle Investmentchance.

Uran-Boom durch neue Kernkraftwerke

10 % der weltweiten Stromproduktion entfallen auf Kernkraftwerke. Tendenz stark steigend. 439 Reaktoren (Stand Januar 2023) sind im Einsatz, über 50 sind im Bau.

Quelle: iwd

Über 100 weitere Atomkraftwerke werden gerade geplant und zu mehr als 300 Projekten gibt es Machbarkeits- und Entscheidungsprozesse.

Grundsätzlich ist zu erwarten, dass künftige Anlagen wesentlich sicherer und effizienter arbeiten, sodass das Gefahrenpotenzial abnimmt und je Energieeinheit weniger nukleares Material benötigt wird. Die Internationale Energieagentur IAEO schätzt, dass sich der Uranverbrauch bis 2030 verdoppeln wird.

Angesichts dieses beeindruckenden Wachstumspotentials stellt sich die Frage: Wie können Sie davon profitieren? Ganz einfach: All diese Kraftwerke brauchen Uran.

Höchster Uranpreis seit April 2022!

Uranpreis vor nächstem Superzyklus?!

Quelle: https://tradingeconomics.com/commodity/uranium

Höchster Uranpreis seit April 2022! Mit einem Kurs von derzeit 58,50 US$ pro Pfund Uran konnte der Uranpreis in diesem Jahr um über 20% zulegen! Diese Dynamik ist noch lange nicht am Ende!

Der Uranpreis befand sich ein ganzes Jahrzehnt lang in einem Abwärtstrend und führten an der Börse ein Schattendasein. Inzwischen scheint die Bodenbildung abgeschlossen zu sein und ein Ausbruch aus der engdefinierten Seitwärtsrange ist in vollem Gange!

Eine Rückkehr auf das Preisniveau vor dem Unfall in Fukushima erscheint aus fundamentaler und charttechnischer sehr realistisch! Die Folge wäre eine absolute Kursexplosion bei Uran produzierenden und entwickelnden Minenunternehmen.

Mega-Chance Uraninvestment!

Der Nuklearmarkt hat sich trotz einiger allgemeiner Verluste an den Finanzmärkten in den letzten Monaten gut gehalten! Während Rezessionsängste und andere makroökonomische Faktoren den Gesamtmarkt weiterhin belasten, scheinen die Kernenergie und die Unternehmen in diesem Sektor von diesen Trends nicht übermäßig beeinträchtigt worden zu sein.

Gut gelaufen sind bereits…

Cameco (WKN: 882017) mit über 60% Performance in 2023 und…