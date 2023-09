Ford auf der IAA MOBILITY in München Unsere Zukunft ist elektrisch (FOTO)

Köln / München (ots) -



- Ford präsentiert im Open Space auf dem Königsplatz aktuelle und zukünftige

Elektrofahrzeuge der Marke

- Martin Sander, General Manager Ford Model e Europa, diskutiert am Montag (4.

September 2023) im Rahmen der IAA Mobility in einer Paneldiskussion zum Thema

"Akzeptanz der Elektromobilität in der Gesellschaft"

- Unter den Highlights für IAA-Besucher: Neuer elektrischer Ford Explorer, neuer

Mustang Mach-E Rally, Ford F-150 Lightning und der neue elektrische Ford

E-Tourneo Courier

- Freizeitmobil-Klassiker Ford Nugget künftig auch mit Plug-in-Hybridantrieb

erhältlich



"We Make Electric Iconic": Unter diesem Motto stellt Ford auf der IAA Mobility

vom 5. bis 10. September in München einen Querschnitt seines elektrischen

Fahrzeugprogramms vor, darunter die Deutschlandpremiere des neuen Mustang Mach-E

Rally. Ford präsentiert sich auf dem Open Space auf dem Königsplatz im Zentrum

der bayrischen Landeshauptstadt. Auch Testfahrten mit ausgewählten Modellen sind

möglich.