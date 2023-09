EZVIZ stellt auf der IFA 2023 bahnbrechende Innovationen im Bereich der Konnektivitätstechnologie vor, die Familien weltweit einen vernetzten und zukunftsorientierten smarten Lebensstil ermöglichen

Das Unternehmen präsentiert seine neuesten Entwicklungen in den Bereichen Haussicherheit, Smart Cleaning und mobile Stromversorgung sowie Lösungen für das gesamte Haus, die sich durch Konnektivität und Nachhaltigkeit auszeichnen.

BERLIN, 1. September 2023 /PRNewswire/ -- EZVIZ, ein weltweit führendes Smart Home-Unternehmen, hat sich der Feier fortschrittlicher Technologie auf der IFA 2023 mit dem Thema „DREAM EASY, LIVE SMART" angeschlossen. Um den Lebensraum der Menschen mit Sicherheit, Annehmlichkeiten und Vergnügen zu verschönern, begeisterte EZVIZ auf der Messe mit einer beeindruckenden Palette an neuen Produkten, darunter 4G-Sicherheitskameras, smarte Türklingeln mit Videofunktion, Roboterstaubsauger, Stromversorgungslösungen für den Outdoor-Bereich und vieles mehr. Kunden können den interaktiven Stand des Unternehmens auch virtuell online oder in der IFA-Halle 22 am Stand Nr. 114 erkunden.