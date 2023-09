Paradoxe Welt: die Bullen müssen hoffen, dass die heutigen US-Arbeitsmarktdaten schlecht ausfallen werden - denn die Rally der letzten Tage basierte auf der Hoffnung, dass die Fed die Zinsen nicht mehr anheben wird, weil die US-Konjunkturdaten zuletzt so schwach waren (JOLTs, Verbrauchervertrauen, ADP etc.). Daher fielen die US-Renditen, fiel der Dollar - und stiegen vor allem die Tech-Aktien in der Hoffnung auf ein Ende der restriktiven Geldpolitik der Fed. Nach den JOLTs und den ADP-Daten ist die Erwartung der Wall Street an die heutigen US-Arbeitsmarkdaten gesunken - Flüsterschätzungen gehen nur von knapp über 100.000 Stellen aus. Aber die Statistik-Methoden der US-Regierung sind unergründlich, daher ist alles möglich. Gestern der Dollar stark - und Bitcoin, das häufig ein Frühindikator auch für die Aktienmärkte ist, sehr schwach. Vorbote - oder nur Zufall?

Hinweise aus Video:

1. China verstärkt Maßnahmen zur Stützung von Immobilien, Konjunktur und Yuan

2. Hinter EZB-Zinsgipfel lauert das Gespenst der Stagflation

3. Nvidia: Merkwürdig – stimmt etwas mit den Zahlen nicht?

Das Video "Wall Street: Bullen brauchen schlechte US-Arbeitsmarktdaten!" sehen Sie hier..