Arm durch Zinsen? / Was Sparer nie vergessen sollten

Itzehoe (ots) - Reich ist, wer allein von seinen Zinsen leben kann. So sieht es

der Volksmund - Jörg Wiechmann vom Itzehoer Aktien Club (IAC) sieht es

allerdings völlig anders. Denn dieses Ziel sei systembedingt kaum erreichbar.

Der IAC-Geschäftsführer betont: "Der Zins steht nicht allein im Raum, sondern

muss stets in Zusammenhang mit der Inflation gesehen werden."



Aktuell steht bis zu vier Prozent Zinsen eine Inflationsrate von rund sechs

Prozent gegenüber. Das heißt: Eine Million Euro bringt 40.000 Euro Ertrag, der

reale Wert des Vermögens sinkt aber um 60.000 Euro. "Also lässt sich mit

Zinsanlagen langfristig weder Vermögen aufbauen noch, wenn man anders zu einem

Vermögen gekommen ist, von den Zinsen ohne realen Kapitalverzehr leben", betont

Wiechmann. Das gilt selbst über sehr lange Zeiträume, wie eine US-Studie zeigte:

Zinsanlagen am Geldmarkt brachten demnach seit 1926 eine steuer- und

inflationsbereinigte Rendite von gerundet minus 0,8 Prozent pro Jahr. "1000

US-Dollar, 1926 angelegt, hätten sich demzufolge bis heute real mehr als

halbiert."