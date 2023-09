Allianz - Weiterer Kursanstieg erwartet

Zuvor hieß es im Insight: "Die Long-Position um 221,00/222,00 Euro hat das Kursziel bei 224,00 Euro am Widerstand erreicht. Es könnte nun auf einen erneuten Abprall am Widerstand bei 224 Euro spekuliert werden. Das Kursziel wäre dann etwas über dem 10er-EMA bei aktuell 221 Euro zu sehen. Es ist lediglich mit einem Rücklauf zu rechnen, keinem Trendwechsel auf Short. Die Aktien der Allianz haben sich in den Vortagen stark gezeigt und weiterhin gilt, dass so lange der 10er-EMA weitgehend verteidigt werden kann, eher weiter steigende Kurse zu erwarten sind."

Solange der 10er-EMA weiter hält, sind direkt weiter steigende Kurse bei den Aktien der Allianz zu erwarten. Die nächsten Anlaufmarken wären der Widerstand bei 227,00 Euro, darüber das Verlaufshoch bei 228,40 Euro und die Marke von 230,00 Euro. Korrekturen sollten im Bereich um den 10er-EMA auslaufen.