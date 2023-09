CREDIT SUISSE stuft PERNOD RICARD auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Quartalszahlen von 230 auf 215 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die mittelfristigen Ziele des Spirituosenkonzers seien noch erreichbar, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daran ändere auch eine derzeitige Schwäche in den USA und China nichts. Er erhöhte zwar seine Schätzung für den Anstieg des operativen Gewinns, kürzte aber unter dem Strich seine Prognose wegen Währungseinflüssen durch den erstarkten Euro./tih/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2023 / 04:29 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 182,0EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Sanjeet Aujla

Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 215

Kursziel alt: 230

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m