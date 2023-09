Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere handeln: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

Weitere Quartalszahlen stehen in dieser Woche nicht mehr an.

Am heutigen Handelstag stehen die Daten zum US-Arbeitsmarkt um 14.30 Uhr ganz oben auf der Prioritätenliste. Davor und danach wird es global die S&P Einkaufsmanagerindizes geben und 16.00 Uhr noch den ISM Index des verarbeitenden Gewerbes aus den USA.

Wie starten wir in den neuen Monat?

Zum Abgleich der Daten stelle ich Dir die Daten der Börse Frankfurt zur Verfügung, welche ein leichtes Plus am Ende abbildeten:

Zunächst eröffnete der Index mit einem neuen GAP, verkleinerte dies aber sehr schnell. Einen Trade in diese Richtung zeige ich Dir gern im Nachgang:

Die 16000 Punkte im DAX wurden gestern gesehen, aber nicht per Schlusskurs bestätigt. Welche Tradingideen stehen zum Monatsstart 01.09.2023 an?

DAX-Update Erschwerter DAX-Start in den September

