JEFFERIES stuft SALESFORCE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Das Wachstum der Tochter MuleSoft verlangsame sich, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ähnliches gelte für das Kommunikationstool Slack, dessen Wachstum im vergangenen Jahr Sorgen bereite. Er sieht aber noch Potenzial bei dem Softwarekonzern, um die Marge weiter zu steigern. Die Bewertung der Aktien sei attraktiv./tih/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2023 / 17:59 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2023 / 17:59 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salesforce Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 204,6EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Brent Thill

Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 275

Kursziel alt: 275

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m