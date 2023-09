(Angaben in Punkten)

Die Ergebnisse seien nicht so katastrophal, wie der erste Blick suggeriere, kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefökonom vom S&P-Partner Hamburg Commercial Bank. "Sicher, der Gesamtindex des verarbeitenden Gewerbes deutet mit 43,7 auf eine handfeste Schwäche in diesem Sektor hin." Jedoch hätten sich alle zwölf Teilindizes nach oben bewegt oder seien praktisch unverändert geblieben. Das zeige, dass der Abwärtstrend der letzten Monate allmählich an Kraft verliere.

Auf Länderebene sei nur in Griechenland und Irland Wachstum festzustellen. Dagegen seien die Industriesektoren in den vier größten Euro-Volkswirtschaften Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien erneut geschrumpft. "Deutschland und Österreich waren mit Abstand Schlusslichter, wenngleich sich die Schrumpfungsraten jeweils leicht abschwächten."

Die Industrie habe im August weiter tief in der Krise gesteckt, kommentierte S&P die Entwicklung. Das schwache Neugeschäft und die Abnahme der Auftragsbestände habe zu Produktionskürzungen geführt. Die Beschäftigung sei erneut gesunken, wenn auch nur geringfügig. Positiv wird vermerkt, dass die Einkaufspreise gefallen seien, weshalb die Verkaufspreise herabgesetzt wurden.

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im August erstmals seit Jahresanfang aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg zum Vormonat um 0,8 Punkte auf 43,5 Zähler, wie S&P am Freitag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Ein erstes Ergebnis wurde leicht nach unten korrigiert.

