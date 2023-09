Queen's Road Capital kündigt Investition von 70 Millionen US-Dollar in NexGen Energy Ltd. an

Queen's Road Capital Investment Ltd. (TSX-QRC) (das "Unternehmen" oder "QRC" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/queens-road-cap ...) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit NexGen Energy Ltd. ("NexGen") (TSX: NXE) abgeschlossen hat, wonach das Unternehmen 70.000.000 US$ in eine neue Wandelschuldverschreibung von NexGen investieren wird.

Die Wandelschuldverschreibung hat ähnliche Bedingungen wie die bestehende 2020er-Wandelschuldverschreibung, einschließlich einer 5-jährigen Laufzeit und Stimmrechtsanpassung, wird jedoch auf einen 9,0 %igen Kupon aktualisiert und ist in NexGen-Stammaktien zu einem Aktienkurs von 6,76 US$ wandelbar. Die Zinsen sind zu 6,0 % in bar und zu 3,0 % in Aktien zum volumengewichteten 20-Tage-Durchschnittskurs vor jedem Zinszahlungstermin zu zahlen. Washington H. Soul Pattinson and Company Ltd. hat sich bereit erklärt, von QRC 8.700.000 Stammaktien, die sich derzeit im Besitz von QRC befinden, für 5,20 US$ pro Aktie (bzw. ca. 45 Millionen US$) zu erwerben. Der Erlös wird zur Finanzierung der weiteren Erschließung und Exploration der Mineralgrundstücke von NexGen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

QRC erreicht mit dieser Investition mehrere wichtige Meilensteine:

- Größte Einzelinvestition bisher: Mit 70 Mio. $ ist diese Investition dreimal so groß wie die bisher größte Wandelschuldverschreibungsinvestition des Unternehmens, ein Beweis sowohl für das Wachstum von QRC in den drei Jahren seit seiner Gründung als auch für die Qualität von NexGen als Beteiligungsunternehmen;

- Erster Ausstieg aus einer bedeutenden Investition: In Verbindung mit der Investition wandelt das Unternehmen die bestehende 2020-Wandelschuldverschreibung in Stammaktien von NexGen um, was die erste Realisierung einer bedeutenden Investition durch QRC seit seiner Gründung darstellt; der Verkaufspreis von 45 Mio. US$ stellt einen Gewinn von 200 % gegenüber der ursprünglichen Investition von 15 Mio. US$ und einen IRR von etwa 50 % über die Dauer der Investition dar;