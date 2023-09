Hervorragende Neuigkeiten aus Australien: Kupfer- und Goldexplorer Tennant Minerals (WKN A3ET0R / ASX TMS) legt nicht nur exzellente, neue Bohrergebnisse vor sondern auch einen Plan, die Streichlänge der Bluebird-Entdeckung zu verdreifachen!

Tennant befindet sich gerade in der dritten Runde der Bohrungen auf Bluebird und will jetzt mit einer weiteren Bohrphase auf direkt an die Kupfer- und Goldentdeckung anschließende Ausdehnungen sowie neuen Zielen auf einer Streichlänge von insgesamt 1,5 Kilometern beginnen. Die vorrangigen Bohrziele dafür hat man aus der Modellierung neuer induzierter Polarisations-(IP)-Widerstandsdaten gewonnen und dafür auch auf Gravitations- und Magnetikdaten zugegriffen. Und das Unternehmen sieht darin das Potenzial das Ausmaß der Bluebird-Vererzung zu verdreifachen!



Bluebird-Planprojektion mit 3D-Schwere-Inversionsmodell, das die Ziele Bluebird Ost und West zeigt; Quelle Tennant Minerals

Mehrere „Wiederholungen“ der Bluebird-Entdeckung?

Bei dem ersten neuen Ziel handelt es sich um Bluebird East. Dieses liegt rund 500 Meter östlich der ursprünglichen Bluebird-Entdeckung und ist besonders interessant, da geochemische Daten, die in der Vergangenheit mit wenige Meter tiefen Bohrungen gewonnen wurden, in Zusammenhang mit dem östlichen Teil eines IP-Widerstandstiefs/Gravitationshochs stehen. Das, so Tennant, mache dieses Ziel besonders vielversprechend und bedeute die Möglichkeit auf eine „Wiederholung“ von Bluebird.

Das gleiche Potenzial sieht das Unternehmen auch bei Bluebird West, einem weiteren Bohrziel, das auf ein IP-Widerstandstiefs/Gravitationshoch zurückgeht. Hier wurden allerdings bislang keinerlei Bohrungen durchgeführt. Innerhalb der nächsten zwei Wochen aber soll sich das ändern, wird mit dem Abteufen der nächsten Bohrlöcher begonnen, so Tennant Minerals.

Starke Bohrergebnisse als Ausgangsbasis

Und das Unternehmen beginnt die neue Bohrphase auf Basis starker Ergebnisse der letzten Aktivitäten. Einmal mehr konnte man mächtige Vererzungsabschnitte nahe der Oberfläche nachweisen. In der östlichen Ausdehnung von Bluebird stieß Tennant unter anderem auf 12.5 Meter mit 2,0% Kupferäquivalent (CuEq, 0,98% Cu, 1,02 g/t Au, 0,01% Bi) ab 119,1 Meter Bohrtiefe. Darin enthalten war ein Vererzungsabschnitt von 6,8 Metern mit 3,1% CuEq (1,45% Cu, 1,68 g/t Au, 0,01% Bi) ab 123 Metern sowie von 2,4 Metern mit 4,9% CuEq (2,55% Cu, 2,64 g/t Au, 0,01% Bi) ab 124,6 Metern Tiefe.

Hinzu, so Tennant weiter, kamen 14,4 Meter mit 1,4% CuEq (1,01% Cu, 0,41 g/t Au, 0,02% Bi) ab 73 Meter Tiefe mit 6,4 Metern bei 2,0% CuEq (1,46% Cu, 0,55 g/t Au, 0,04% Bi) ab 73 Metern und 1,4 Meter mit 4,2% CuEq (2,84% Cu, 1,55 g/t Au, 0,03% Bi) ab einer Tiefe von 78 Metern.

Damit, so das Unternehmen sei die Kontinuität der hochgradigen Kupfer- und Goldvererzung auf Bluebird auf einer Streichlänge von 500 Metern und ab einer Tiefe von 60 bis 80 Metern ab der Oberfläche bestätigt. Die Vererzungszonen bleiben zudem in alle Richtungen offen, sodass das Potenzial auf weitere Vererzung besteht, dem Tennant ja mit den angekündigten Bohrungen nachgehen will.

Fazit: Tennant Minerals kann einmal mehr aufzeigen, dass Bluebird über konstant hochgradige Kupfergoldvererzung verfügt und damit deren Ausdehnung über bislang 500 Meter bestätigen. Mit den in Kürze anlaufenden neuen Bohrungen könnte man im Erfolgsfall den „Fußabdruck“ von Bluebird verdreifachen. Das sollte, glauben wir, dem Markt gefallen und könnte für frischen Wind in der Aktie sorgen. Wir sind gespannt, wie es mit dieser sehr aussichtsreichen, aber auch riskanten Explorationsspekulation weitergeht.

