Aurubis und Salzgitter streichen Prognosen - Kurse sacken ab

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Verdacht auf einen Betrugsfall bei Aurubis und eine damit einhergehende Streichung des Gewinnziels haben den Kurs der Aktie am Freitag schwer belastet. Am Vormittag büßten die Papiere des Hamburger Kupferproduzenten 15 Prozent ein und fanden sich auf dem tiefsten Stand seit November 2022 wieder. Die Salzgitter AG , mit knapp 30 Prozent an Aurubis beteiligt, setzte daraufhin das Ergebnisziel für das laufende Jahr aus. Mit ihrem Aktienkurs ging es um gut vier Prozent nach unten, ebenfalls auf ein Tief seit November.

Bei der Überprüfung des Metallbestands seien "erhebliche Abweichungen vom Soll-Bestand sowie bei Sonderproben bestimmter Lieferungen von Einsatzmaterialien im Recyclingbereich Abweichungen festgestellt" worden. Aurubis schließt nicht aus, dass ein Schaden im "niedrigen, dreistelligen" Millionen-Bereich entstanden ist. Dieser werde das Vorsteuerergebnis des Geschäftsjahres 2022/23 belasten. Der Prognosekorridor von 450 bis 550 Millionen Euro könne deshalb nicht gehalten werden.