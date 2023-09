Wie viel zählt Zwischenmenschliches im Job? (FOTO)

Eschborn (ots) - Eine Randstad Studie hat gefragt, welche immateriellen Dinge

für Arbeitnehmer:innen von Bedeutung sind. Das Ergebnis: Es sind vor allem gute

Beziehungen zu den Kolleg:innen. Wie können Arbeitgeber:innen das nutzen, um zum

Beispiel die Rückkehr aus dem Urlaub für alle positiv zu gestalten?



Für fast 70% der Befragten spielen immaterielle Faktoren im Job eine große oder

sogar sehr große Rolle. Das zeigt die Studie Randstad Employer Brand Research

(REBR). Doch welche sind den deutschen Arbeitnehmenden am wichtigsten?





Gute Beziehungen im Team stehen an erster StelleFür 52% der deutschen Arbeitnehmenden ist eine positive Beziehung zu ihrenKolleg:innen sehr wichtig. Damit liegen zwischenmenschliche Beziehungen noch vorflexiblen Arbeitsmöglichkeiten (42,6%) oder einem attraktiven Standort (37,1%).Ein gutes Verhältnis zu Vorgesetzten ist für 34,1% der Befragten ebenfalls vongroßer Bedeutung. Die Umfrage zeigt auch, dass ein moderner Arbeitsplatz keineso große Rolle spielt: nur 26,8% der Befragten ist dieser Aspekt wichtig.Was Arbeitgeber tun können, damit sich Mitarbeitende wohlfühlenVerena Menne, Director Group HR bei Randstad Deutschland, betont: "Die Umfragebestätigt das, was auch wir bei Randstad erkannt haben: Menschen möchten ineinem Umfeld arbeiten, in dem sie sich professionell und persönlichwertgeschätzt fühlen. Ein verbundenes Team, eine offene Kommunikation und einepositive Atmosphäre sind wesentlich für die Zufriedenheit von Mitarbeitenden undwir als Arbeitgeber können viel tun, um zufriedene Mitarbeitende im Unternehmenzu haben."Eine angenehme Atmosphäre beginnt bei der Arbeitsumgebung. Arbeitgeber, die aufeine moderne technische Ausstattung, ergonomische Möbel oder verschiedeneFunktionsbereiche innerhalb des Büros achten, verbessern damit das Wohlbefindenihrer Mitarbeitenden. Kostenlose Getränke, eine Snack-Schublade,Eltern-Kind-Räume oder ein kleiner Fitnessraum im Haus können z.B.Zusatzangebote sein, die Wertschätzung vermitteln. Regelmäßige Feedback- undEntwicklungsgespräche gehören zum guten Ton und sind von großer Bedeutung, wennes darum geht, die Bedürfnisse von Mitarbeitenden wahrzunehmen. Um denZusammenhalt im Team und die zwischenmenschlichen Beziehungen zu stärken, bietensich außerdem kleine Events wie gemeinsame Mittagessen oder Workshops an."Gerade jetzt nach der Ferienzeit, wenn viele Kolleg:innen eine Auszeit vom Jobgenommen und Zeit im Urlaub verbracht haben, ist es schön, erstmal Raum zu