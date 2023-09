Seite 2 ► Seite 1 von 2

Würselen (ots) - Obwohl die mehr als 1.500 Hidden Champions im produzierendenMittelstand der DACH-Region häufig hochqualitative und stark gefragte Produkteanbieten, bleibt aufgrund interner Strukturdefizite und langer Lieferzeitenerhebliches Wachstumspotenzial ungenutzt. Als versierte Experten fürProduktionsmanagement schaffen Dr.-Ing. Jan-Philipp Prote und Stefan Dany,Geschäftsführer der proa partners GmbH, mithilfe bewährter Strategien und klarerUmsetzungsleitfäden Abhilfe hierfür. Wie ihnen das gelingt und worauf es dabeiankommt, erfahren Sie hier.In der DACH-Region prägen mehr als 1.500 mittelständische Unternehmen alssogenannte Hidden Champions ihre jeweiligen Nischenmärkte. Obwohl viele dieserFirmen in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen sind, bleiben diemeisten stark hinter ihrem eigentlichen Potenzial zurück. Dies liegt nicht anmangelnder Produktqualität oder Vertriebsproblemen, vielmehr sind es dieinternen Strukturen und Prozesse, die die Kapazitäten in der Auftragsabwicklungbegrenzen und zu langen Lieferzeiten führen. Eine effektive Produktion mitklarem Zielbild, das an den Anforderungen des zukünftigen Marktes ausgerichtetist, bietet dabei enormes Potenzial für weiteres Wachstum. "Wenn dieseinnerbetrieblichen Engpässe nicht behoben werden, müssen Unternehmen wertvolleKundenaufträge ablehnen. In einer solchen Situation sind sie nicht nur in ihrerFähigkeit zum nachhaltigen Wachstum, sondern vor allem auch in der langfristigenWettbewerbsfähigkeit bedroht", warnt Dr.-Ing. Jan-Philipp Prote, Geschäftsführerder proa partners GmbH."Die Lösung für die innerbetrieblichen Engpässe im produzierenden Mittelstandliegt in einer überlegenen Produktionsstrategie und der konsequenten Umsetzung:Eine stringente Priorisierung der Verbesserungsaktivitäten ist dabeiunerlässlich", fügt sein Geschäftspartner Stefan Dany hinzu. Ihre Expertisestammt aus ihrer Arbeit am renommierten Werkzeugmaschinenlabor (WZL) der RWTHAachen sowie aus ihrer Tätigkeit in der Strategieberatung namhafterProduktionsunternehmen. Nach dem Aufbau und dem erfolgreichen Verkauf ihreseigenen mittelständischen Technologieunternehmens wenden sie ihr breites Wissennun gezielt auf den produzierenden Mittelstand an. Ihr Leistungsportfolio reichtdabei von der Entwicklung spezifischer Produktionsmethoden bis hin zurpraktischen Implementierung von Verbesserungsmaßnahmen. Durch ihrenindividuellen Ansatz konnten sie bereits diversen Hidden Champions zu einerreibungsloseren Auftragsabwicklung und kürzeren Lieferzeiten verhelfen, wasnachweislich in einer Steigerung von deren Wettbewerbsfähigkeit und einem