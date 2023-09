Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wendlingen (ots) -- Deutsches Institut für Servicequalität, F.A.Z.-Institut und Focus Money bzw.Focus haben pro optik zuletzt überprüft- Tester loben überzeugenden Service, Expertise der pro optik Fachkräfte,Nachhaltigkeit und Vertrauenswürdigkeit- Unternehmen setzt auch in Zeiten des Fachkräftemangels konsequent aufausgebildetes PersonalBeratungsqualität, Produktqualität, Service, Kommunikation, Nachhaltigkeit,Vertrauenswürdigkeit - Deutschlands drittgrößte Optikerkette pro optik hat 2023einmal mehr bei unabhängigen Tests überzeugt. So hat unter anderen das DeutscheInstitut für Service-Qualität (DISQ) dem Unternehmen mit seinem berühmtenFirst-Class-Service "sehr gute" Arbeit bescheinigt, sowohl bei der Beratung alsauch bei der Kommunikationsqualität. Das F.A.Z.-Institut nahm pro optik imRahmen einer Studie in Zusammenarbeit mit ServiceValue in seine Liste der"Höchst vertrauenswürdigen Unternehmen 2023" auf und auch die Auszeichnung"Deutschlands Beste Nachhaltigkeit" von Focus Money verdienten sich dieWendlinger. Zudem gehört pro optik zu "Deutschlands Besten 2023" in der großenOnline-Kundenbewertungsanalyse von Focus und Focus Money. Micha S. Siebenhandl,CEO von pro optik: "Es freut uns sehr, dass unabhängige Testinstitute unserhohes Qualitätsniveau, unseren Service und andere wichtige Aspekte unseresUnternehmens immer wieder positiv bewerten, weil es unser großes Engagement indiesem Bereich bestätigt. Wir setzen ausschließlich auf perfekt ausgebildetesPersonal, das die Kunden fachkundig, freundlich und individuell beraten kann.Das spüren unsere Kunden und offensichtlich auch die Tester." Die jüngstenpositiven Testergebnisse sind nur die Fortsetzung einer Serie erfreulicherChecks. Erst Anfang des Jahres hatte SAT.1 CHECK in einem großen Test bei prooptik starken Service und hohe Qualität bestätigt. Zuvor hatte die Optikerkettein der Konsumentenbefragung DEUTSCHLAND TEST des Instituts für Management- undWirtschaftsforschung (IMWF) den ersten Platz belegt.Beim Test des Deutschen Instituts für Servicequalität im Auftrag desNachrichtensenders ntv schnitt pro optik erstklassig ab und erhielt sowohl imGesamtergebnis (82,8 von 100 Punkten), bei der Beratungskompetenz (85,9 von 100Punkten) und der Kommunikationsqualität (88,2 von 100 Punkten) die Bestnote"Sehr gut". Damit belegte pro optik den dritten Platz, noch vor anderen großendeutschen Optikern. Besonders angetan waren die Tester von der kompetentenBeratung der freundlichen Angestellten. Dabei fiel besonders auf, dass sich prooptik viel Zeit für die Anliegen der Kunden nimmt und immer gute Lösungenfindet. Darüber hinaus wurden auch das "ansprechende Filialumfeld" und das