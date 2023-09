- RECCE 327-Gel (R327G) zeigt positives klinisches Ansprechen in der Behandlung einer Reihe von antibiotikaresistenten Infektionen nach Kategorie A des ‚Special Access Scheme‘ der TGA (SAS – Category A)

- Insgesamt fünf Patienten wurden nach dieser SAS-Kategorie der TGA behandelt und alle sprachen gut auf die Behandlung an. Es kam zu einer vollständigen Eradikation der antibiotikaresistenten Infektionen.

- Derzeit laufen Vorbereitungen auf eine klinische Studie zur topischen Anwendung von R327G.

Sydney, Australien, 31. August 2023: Recce Pharmaceuticals Limited (ASX: RCE, FWB: R9Q) (das Unternehmen), der Entwickler einer neuen Klasse von synthetischen Antiinfektiva, freut sich, über weitere Patientenfallstudien zur Anwendung von RECCE 327-Gel (R327G) nach der Kategorie A des ‚Special Access Scheme‘ (SAS) der Therapeutic Goods Administration (TGA) durch einen qualifizierten Allgemeinmediziner bei Patienten mit antibiotikaresistenten grampositiven und gramnegativen Bakterieninfektionen zu berichten.

R327G ist ein experimenteller Wirkstoff, für dessen Einsatz beim Menschen noch keine Marktzulassung vorliegt. Die Sicherheit und Wirksamkeit sollen im Rahmen von aktuellen klinischen Studien beurteilt werden. Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse sind als anekdotisch zu betrachten, werden jedoch im Interesse einer kontinuierlichen Offenlegungsverpflichtung angeführt und sind nicht Teil einer laufenden klinischen Studie.

Fallbeispiel Patient C

Bei einer 51-jährigen Patientin kam es nach einem chirurgischen Eingriff am Knöchel (Fusion) zu einer erheblichen Wundinfektion. Die Diagnose lautete auf Arthritis am rechten Knöchel aufgrund einer avaskulären Nekrose des Sprungbeins (Absterben von Knochengewebe wegen unzureichender Durchblutung[i]).

Der Wundabstrich vor der Behandlung am Tag 0 zeigte eine wachsende Kultur von sowohl grampositiven als auch gramnegativen Bazillen. Dabei handelt es sich um einen tödlichen Erreger, der Sporen produziert, die in der Umwelt über viele Jahre überleben können[ii]. Die nur langsam heilende Wunde der Patientin sprach 5 bis 6 Wochen lang nicht auf zwei sehr gängige Antibiotika [iii]an, die in der Behandlung von bakteriellen Infektionen weltweit im Einsatz sind: Augmentin (Amoxicillin) und Keflex (Cefalexin).