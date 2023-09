Erfolgreicher Start des Fixed Income One Fonds erreicht 100 Millionen Euro Anlagevolumen (FOTO)

Mannheim (ots) - Die Index Consulting GmbH freut sich, den erfolgreichen Start

des Fixed Income One, der im Juni 2023 gelauncht wurde, bekannt zu geben. Wie

die Geschäftsführung mitteilte, konnte der Fonds in kürzester Zeit über 100

Millionen Euro Anlagevolumen erreichen.



Portfoliomanager Dr. Andreas Beck: "Nach den stark gestiegenen Zinsen können

Anleihen ein besonders attraktives Chance-Risiko-Verhältnis bieten. Der Fixed

Income One startete im Juni 2023 nicht nur fachlich zum richtigen Zeitpunkt,

auch die Anleger erkannten die neuen Chancen am Zinsmarkt. Inzwischen hat das

Anlagevolumen bereits mehr als 100 Millionen Euro erreicht. Vielen Dank an alle

Anleger für das uns entgegengebrachte Vertrauen."