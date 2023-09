Puls So optimieren Mittelständler mit KI und Machine Learning den Zugang zu Finanzierungen und ihre Liquidität (FOTO)

Berlin (ots) - KI und Machine Learning eröffnen deutschen Mittelständlern nicht

nur neue Marktchancen und Effizienzgewinne. Sie ermöglichen ihnen auch den

verbesserten Zugang zu Finanzierungen und legen so die Grundlage für ein

optimiertes Liquiditätsmanagement - ein echter Wettbewerbsvorteil in Zeiten

wirtschaftlicher Stagnation, anhaltend hoher Preise und steigender Kreditkosten.



Das in Berlin ansässige Fintech Puls Technlogies GmbH bietet mit "Puls" eine

maßgeschneiderte Business-Software auf KI-Basis speziell für das

Liquiditätsmanagement in mittelständischen Unternehmen an. Alle Finanzdaten

werden dabei über eine intuitiv bedienbare App eingegeben und in Echtzeit

gemanagt. "Wir wollen kleinen Unternehmen einen einfachen Zugang zur

Finanzierung ermöglichen", sagt CEO Yulia Yaroslavtseva.