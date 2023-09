Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 04.09.2023 bis 08.09.2023

Dienstag, 05.09.2023(Nr. 349) Fluggäste an deutschen Flughäfen, Januar bis Juli 2023(Nr. 350) Stille Reserve am Arbeitsmarkt, Jahr 2022(Nr. N048) Pkw-Nutzung in Deutschland und der EU, Jahre 2012-2022(Nr. 36) Zahl der Woche: Durchschnittsalter bei Auszug aus dem Elternhaus inDeutschland und der EU, 2022Mittwoch, 06.09.2023(Nr. 351) Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte),1. Halbjahr 2023(Nr. 352) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Juli 2023(Nr. 353) Umsatz im Dienstleistungsbereich, 1. Halbjahr und Juni 2023(Nr. N049) Deutsche mit Wohnsitz im europäischen Ausland, 2022Donnerstag, 07.09.2023(Nr. 354) Produktionsindex, Juli 2023(Nr. N050) Wohnungs- und Gebäudeabgang durch Abriss oder Umwidmung, 1992-2022Freitag, 08.09.2023(Nr. 355) Verbraucherpreisindex (inklusive HarmonisierterVerbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, August 2023(Nr. 356) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, August 2023(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebotdes Statistischen Bundesamtes zu finden unter:https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5592889OTS: Statistisches Bundesamt

WIESBADEN (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr) Montag, 04.09.2023 (Nr. 347) Außenhandel, Juli 2023 (Nr. 348) Weinernte in Deutschland (Schätzung), Jahr 2023

