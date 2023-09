Marion Mai wird Vorständin der LBS Landesbausparkasse Süd (FOTO)

Stuttgart/München (ots) - Nur wenige Tage nach der Geburtsstunde der LBS Süd

steht eine Veränderung im Vorstand an. Marion Mai, die am 1. Juli 2023 als

Generalbevollmächtigte in die LBS eingetreten ist, wird heute in der Nachfolge

von Uwe Wöhlert neues Mitglied im Vorstand der LBS Süd.



Als Vorständin ist Marion Mai (54) in der LBS Süd verantwortlich für den

Geschäftsbereich Betrieb. Dazu zählen die Bereiche Organisation &

Prozessmanagement, Informationstechnologie, Marktfolge Kredit sowie

Kreditconsult & Immobilienbewertung mit insgesamt rund 450 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern. Zudem ist sie Landesdirektorin Rheinland-Pfalz.