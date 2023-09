SCHMALLENBERG (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat der Ampel-Regierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) angesichts schlechter Umfragewerte eine falsche Prioritätensetzung bescheinigt. "Die Ampel bespielt und behandelt die falschen politischen Themen", sagte der CDU-Chef am Freitag in Schmallenberg im Sauerland am Rande einer Klausur der engsten Spitze von CDU und CSU im Bundestag. Die Regierung sei "offensichtlich nicht in der Lage und vielleicht sogar noch nicht einmal bereit, die berechtigten Sorgen der Bevölkerung aufzunehmen und daraus politische Konsequenzen zu ziehen."

Das Beispiel Bürgergeld zeige, dass sich die Ampel praktisch nur um jene Bevölkerungsgruppe kümmere, die Transferleistungen brauche, "aber praktisch überhaupt kein Ohr mehr und keinen Blick mehr dafür hat, was bei der großen Zahl der Beschäftigten in Deutschland an Wirkungen erzielt wird". Auch eine Begründung, warum Deutschland der Ukraine helfen müsse, im Krieg Russlands gegen das Land zu gewinnen, bleibe bis heute aus. "Wenn man so regiert, dann darf man sich über Vertrauensverlust nicht wundern."