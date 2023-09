Wirtschaft Dax am Mittag knapp unter Vortagesniveau - Autowerte unter Druck

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Freitag nach einem leicht negativen Start bis zum Mittag auf Vortagesniveau gearbeitet. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.940 Punkten berechnet, knapp unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Besonders unter Druck waren Autowerte, am schwersten traf es die Papiere von Volkswagen mit Einbußen von über drei Prozent. Die Aktie war zuletzt von einem Analysten bei den Kaufempfehlungen abgewertet worden, weil aus dessen Sicht chinesische Elektroautohersteller die Wolfsburger am stärksten bedrohen. Zudem hatte Tesla angekündigt, seine Preise in China und den USA senken zu wollen.